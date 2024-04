La CRESS Inspire sur la Métropole Européenne de Lille Hôtel de Ville Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, samedi 4 mai 2024.

La CRESS Inspire sur la Métropole Européenne de Lille L’habitat des jeunes Samedi 4 mai, 15h45 Hôtel de Ville Villeneuve d’Ascq entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T15:45:00+02:00 – 2024-05-04T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T15:45:00+02:00 – 2024-05-04T18:30:00+02:00

L’ambition de la Métropole Européenne Lilloise en matière de logement s’exprime dans son nouveau Programme Local de l’Habitat adopté en juin 2023. Celui-ci définit ses orientations stratégiques, ses objectifs et actions à mettre en œuvre d’ici 2029.

Cette rencontre permettra de cerner les aspects de ce programme métropolitain dédié à l’habitat des jeunes, d’illustrer des exemples concrets de l’ESS quant à l’accès au logement par les jeunes dans leur diversité, d’aborder les freins et les leviers de l’ESS pour développer cette offre de services sur le territoire de la MEL où de nombreux jeunes cherchent un logement abordable et décent.

Au programme

– 15h45 : Accueil

– 16h : Mot d’accueil de la ville de Villeneuve d’Ascq

Par Maryvonne Girard, 1ère Adjointe au Maire & Claire Mairie, Adjointe au Maire déléguée à l’ESS

Propos pour croiser ESS et dispositifs de la MEL relatifs à l’habitat des jeunes

Par Véronique Mangeot, chargée d’observation au sein de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire & Ménouar Malki, délégué régional au sein de de l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ).

Par Mme Corinne Carpentier et Mme Guillemette Lescure, chargées de mission Habitat à la Métropole Européenne de Lille

– 16h45 : Un exemple inspirant sur Villeneuve d’Ascq

Par Alban Dezoteux, délégué régional de l’association « les compagnons du devoir et du tour de France » : L’association porte un organisme de formation et gère un foyer de jeunes travailleurs dédiés aux apprentis compagnons qu’elle accompagne.

– 17h10 : Premiers échanges entre intervenants et participants

– 17h30 : Des projets de l’ESS en gestation ou en cours

Par le Groupement des Associations Lilloises Étudiantes (GALILLÉ) : Son dispositif de logement d’urgence pour étudiants montre ses limites au regard du nombre de demandes.

Par l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)

Des logements dans les quartiers populaires à des prix modérés, pour des jeunes colocataires solidaires : les KAPS

Par le Campus Vert : Des chambres d’étudiants ou de stagiaires à la ferme avec un accueil privilégiant le lien social et une qualité de vie sur les territoires ruraux et périurbains.

– 17h50 : Seconds échanges

– 18h15 : Informations et conclusion

– 18h30 : Moment convivial autour d’un pot

Infos pratiques :

– L’événement est organisé à la Salle des mariages de l’Hôtel de ville, place Salvador Allende, 59650 Villeneuve d’Ascq

– L’Hôtel de ville de Villeneuve d’Ascq est situé à proximité de la station de métro Hôtel de Ville (Ligne 1).

