La Courgeus Géus-d’Arzacq, jeudi 31 octobre 2024.

Course ou marche non chronométrées mais frissons garantis ! Découvrez ce qui se cache dans l’obscurité ! La nuit s’installe, et l’inconnu s’approche… La Courgeus, la course où les bois deviennent le théâtre d’une aventure unique. Buvette et soupe d’Halloween. Venez déguisés ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 18:30:00

fin : 2024-10-31

Géus-d’Arzacq 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

