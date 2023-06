Balade à vélo culturelle La Courcyclette Ivry-sur-Seine, 7 juillet 2023, Ivry-sur-Seine.

Balade à vélo culturelle Vendredi 7 juillet, 13h30 La Courcyclette 12 places disponibles

Visite des Lieux culturels de la ville d’Ivry sur Seine :

CDN Théâtre des Quartiers d’Ivry

Credac

Galerie Fernand Léger

Médiathèque et Auditorium Antonin Artaud .

Horaire : 14h – 17h

Rdv pour départ à 13h30 à « La Courcyclette « 40 Rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine.

Artistes : Cie Premier Acte – Lecture théâtralisé et musicale sur des œuvres et auteurs inspirés par le sport sélectionnés par l’équipe de la Médiathèque d’Ivry.

Pour en savoir plus: https://www.theatre-elduende.com/elduende/agenda/440-balade-a-velo-parcours-ludique-et-artistique?date=2023-07-07-13-30

La Courcyclette 40 rue Marat 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-elduende.mapado.com/ »}] [{« link »: « https://www.theatre-elduende.com/elduende/agenda/440-balade-a-velo-parcours-ludique-et-artistique?date=2023-07-07-13-30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T13:30:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00

2023-07-07T13:30:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00

© Théâtre El Duende