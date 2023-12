Châteaux en fête – Château de la Côte La Côte Biras, 13 avril 2024 18:00, Biras.

Biras,Dordogne

DINER AUX CHANDELLES DANS LES SALLES RENAISSANCE

Dîner avec menu périgourdin en salle ou en terrasse

Menu adulte : de 31€ à 63€

Menu enfant : 19 €

Membre du COS : – 20 % (hors boissons)

Cette animation est en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps.

Réservation recommandée au 05 53 03 70 11, par mail à contact@chateaudelacote.com ou sur place

2024-04-13 fin : 2024-04-28 21:00:00. .

La Côte

Biras 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



CANDLELIGHT DINNER IN THE RENAISSANCE HALLS

Dinner with Périgord menu in the dining room or on the terrace

Adult menu: from 31? to 63?

Children’s menu: 19?

COS member: -20% (excluding drinks)

This is an outdoor event, but can be moved indoors in case of bad weather.

Reservations recommended on 05 53 03 70 11, by e-mail at contact@chateaudelacote.com or on site

CENA A LA LUZ DE LAS VELAS EN LOS SALONES RENACENTISTAS

Cena con menú del Périgord en el comedor o en la terraza

Menú adulto: de 31? a 63?

Menú infantil: 19?

Socio COS: -20% (bebidas excluidas)

Se trata de un evento al aire libre, pero puede trasladarse al interior en caso de mal tiempo.

Se recomienda reservar en el 05 53 03 70 11, por correo electrónico en contact@chateaudelacote.com o in situ

CANDLELIGHT-DINNER IN DEN RENAISSANCE-SÄLEN

Abendessen mit perigourdinischem Menü im Saal oder auf der Terrasse

Menü für Erwachsene: von 31? bis 63?

Menü für Kinder: 19 ?

COS-Mitglied: -20 % (ohne Getränke)

Diese Veranstaltung findet im Freien statt, bei schlechtem Wetter können Sie in den Innenbereich ausweichen.

Reservierungen werden empfohlen unter 05 53 03 70 11, per E-Mail an contact@chateaudelacote.com oder vor Ort

Mise à jour le 2023-12-05 par Groupe CDT 24