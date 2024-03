La Contrebasse Angers, mercredi 19 juin 2024.

La Contrebasse Angers Maine-et-Loire

Un musicien anonyme, contrebassiste dans un orchestre, attend la représentation, seul avec son instrument, ses

rêves, sa mauvaise foi, ses frustrations artistiques et amoureuses, amplifiées par la pratique de la musique.

Chef-d’œuvre d’humour grinçant, La Contrebasse est le portrait saisissant d’un être humain dans ses grandeurs

et ses petitesses, aux prises avec la machinerie sociale ici représentée par la hiérarchie de l’orchestre, lié à son

instrument par une intime relation faite d’amour et de haine. C’est cette relation unique qui au travers de la

musique, parvient à le relier au monde. Jean-Jacques Vanier donne à ce personnage toutes les émotions plurielles qui en constituent la profondeur et l’humanité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 21:30:00

fin : 2024-06-19

Cloître Toussaint

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@anjou-theatre.fr

