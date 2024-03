La conteuse racontes les histoires de Charles Perrault Parc, jardins et château de Breteuil Choisel, samedi 1 juin 2024.

La conteuse racontes les histoires de Charles Perrault La conteuse raconte les histoires de Charles Perrault pour le plaisir des petits et des grands ! 1 et 2 juin Parc, jardins et château de Breteuil Pas de supplément sur le prix d’entrée pour l’animation. Parc Tarif plein adulte : 13 € / Parc tarif réduit (jeunes de 5 à 18 ans, familles nombreuses, étudiants) : 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T16:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Parc, jardins et château de Breteuil Château de Breteuil 78460 Choisel Choisel 78460 Yvelines Île-de-France Situés au cœur du Parc naturel de la vallée de Chevreuse, les jardins fleuris et les jardins à la française labellisés Jardin remarquable s’étendent sur 75 hectares. Soigneusement entretenus, ils constituent un lieu de promenade idéal. RN118 sortie Saclay, puis St-Remy-les-Chevreuse / RER B St-Rémy

@Alain Warnier CAWphoto