la collégiale d’Aire sur la Lys collégiale d’ Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys, mardi 16 avril 2024.

la collégiale d’Aire sur la Lys collégiale d’ Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys 16 avril – 25 juin, certains mardis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-16 14:00

Fin : 2024-06-25 16:00

visite commentée de la collégiale 16 avril – 25 juin, certains mardis 1

La collégiale Saint Pierre, dont on aperçoit de très loin la haute tour blanche, a toutes les caractéristiques d’une cathédrale. Mais cette gigantesque église, point de repère des pèlerins des siècles passés et ancienne église du chapitre des chanoines d’Aire est depuis 1802 l’église paroissiale.

collégiale d’ Aire sur la Lys place Saint pierre à Aire sur la Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais