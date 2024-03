La collection en libre accès Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, samedi 18 mai 2024.

La collection en libre accès Pour la Nuit européenne des musées 2024, la cour d’honneur accueillera la performance d’Adrianna Wallis « 11 petites soucoupes, … » entre 19h et 22h. Samedi 18 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

C’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir dès 18h la collection du mahJ, à la nuit tombée…

Arpentez librement la collection entre amis ou en famille et admirez les œuvres sous un nouvel angle : de nouveaux textes de salle, un nouvel audioguide éclairent ce parcours.

Enfin une exposition et trois accrochages temporaires sont à découvrir :

en sous-sol, dans le foyer de l’auditorium, l’exposition du photographe « André Steiner. Le corps entre dépassement et désir »,

au premier étage, dans la chambre du duc, l’exposition-dossier « L’enfant Didi, itinéraire d’une œuvre spoliée de Chana Orloff, 1921-2023 »,

au deuxième étage, l’installation de « Raphaël Denis. Fonds Rosenberg, les années parisiennes »,

au deuxième étage, à la fin du parcours permanent, l’accrochage « Nouvelles venues : Charlotte Henschel, Sonia Steinsapir et Georgette Meyer ».

Visites, activités en libre accès pour les enfants accompagnent votre découverte.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Paris 75003 Le Marais Paris Île-de-France 01 53 01 86 53 http://www.mahj.org https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-dart-et-dhistoire-du-Juda%C3%AFsme-198600596796/;https://twitter.com/infosdumahj;https://www.instagram.com/mahj_paris/;https://www.youtube.com/channel/UCeFqkH_dCnNnjhMBgJz0P2Q Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme est installé dans l’un des plus beaux monuments

historiques du Marais, l’hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel, et accorde une place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis le Moyen Âge, tout en évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord. Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, des manuscrits, des textiles ainsi que des documents uniques sur l’affaire Dreyfus. Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…).

Ateliers pour les enfants, les familles et les adultes, visites guidées, conférences, spectacles et cinéma sont proposés tout au long de l’année. M11 Rambuteau

© Hôtel de Saint-Aignan. Photographie : Giovanni Ricci-Navara c mahJ