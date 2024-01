FEFE + CLINTON FEARON La Clé Des Champs Plaisir, samedi 6 avril 2024.

FEFE + CLINTON FEARON SOUL RAP GROOVE Samedi 6 avril, 21h00 La Clé Des Champs Ouverture des portes à 20h30

Entrée : 20€ / 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

FÉFÉ

Avec plus de 100.000 albums vendus et les victoires de la musique, Féfé figure de proue du Saian Supa Crew est connu pour ses prestations scéniques mémorables et son répertoire mêlant soul, rap et chanson. Il sort cette année un nouvel opus, le plus inspiré de sa carrière.

CLINTON FEARON

Clinton Fearon est connu pour ses prestations en guitare acoustique en France au sein du collectif Inna De Yard mais surtout pour être un des membres fondateur du mythique groupe jamaïcain The Gladiators aux côtés d’Albert Griffith. Un voyage au travers du gospel, du niabinghi, du ska, du rocksteady et du reggae.

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3322 »}]