LA CITÉ DU FAIRE, VOUS OUVRE SES PORTES LORS DES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Jarville-la-Malgrange, vendredi 5 avril 2024.

Venez découvrir cette Manufacture de Proximité qui enrichit les possibles du territoire métropolitain.

L’ouverture des ateliers des 22 artisans résidents de La Cité du Faire, un espace exposition et boutique pour découvrir la diversité des pièces créées ici, la découverte de la recyclerie créative La Benne Idée, la présentation de travaux et recherches d’étudiants de l’école d’architecture et un espace de présentation des centres de formation Métiers d’art de la Région Grand Est !

Venez découvrir de nombreux savoirs faire, de beaux gestes et des artisans passionnés qui vous permettront de découvrir différents aspects de l’artisanat.

Petite restauration et boissons disponibles sur place.

• Accès bus

ligne 21 arrêt Belle Croix (150m)

ligne 13 arrêt Tourtel (200m)

ligne T2 arrêt Jarville Mairie (250m)

https://fr.linkedin.com/company/lacitedufaireTout public

0 EUR.

Début : 2024-04-05 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

16 Avenue de la Malgrange

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

