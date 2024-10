La Cité de l’Alimentation à Hérouville-Saint-Clair | RDV Découverte Cité de l’Alimentation Hérouville-Saint-Clair, mardi 19 novembre 2024.

Ouverte en 2024 dans les locaux de l’ancien lycée hôtelier Rabelais d’Hérouville-Saint-Clair, la Cité de l’Alimentation porte le projet d’y créer un pôle multi-activités dédié à la sensibilisation, la pédagogie et le partage autour de l’alimentation, la cuisine et la transformation de différents produits. Actuellement dans une première phase de démarrage du projet, la Cité de l’Alimentation accueille un restaurant associatif d’une quarantaine de couverts, ouvert le midi du mardi au vendredi.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Début : 2024-11-19 10:30:00

fin : 2024-11-19 12:00:00

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr

