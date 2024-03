La Chorba de Raouf Bibliothèque Ancely Toulouse, vendredi 31 mai 2024.

La Chorba de Raouf Concert – Europe de l’Est Vendredi 31 mai, 18h00 Bibliothèque Ancely

Vendredi 31 mai à 18h

Le son est riche et original. Violons, clarinette, accordéon, guitare, contrebasse et voix s’entrelacent, se répondent, se soutiennent et s’embrassent pour faire vivre un répertoire traditionnel et Rom d’Europe de l’Est.

Un concert enivrant, coloré et terriblement entraînant. Leurs arrangements sont épicés spécial chorba à partir de morceaux véhiculant des légendes de grands-mères, des histoires d’amour, de magie, de villages…

Endiablée et virevoltante parfois déchirante, la Chorba de Raouf nous transporte en cadence dans les plaisirs de la fête et de la danse.

Avec la participation de Lola Martinez (chant), Angelo Burollet (guitare/voix), Dafne Galez (violon/voix), Sami Dubot (accordéon/voix), Baptiste Mioni (clarinette/darbouka) et Vincent Roubaud (contrebasse/voix).

Bibliothèque Ancely

Bibliothèque Ancely, Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie

Concert Tout public