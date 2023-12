Les tout-petits en sortie « La Chanterie », boulevard Carnot Jargeau Catégories d’Évènement: Jargeau

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-06-26 10:00:00

fin : 2024-06-26 11:00:00 Les tout petits en sortie ( moins de 3 ans).

Ateliers sensoriels en extérieur. Accompagnez vos petits bouts dans la découverte du milieu naturel. Cet atelier sensoriel offrira plusieurs activités tout en respectant le rythme des enfants. EUR.

« La Chanterie », boulevard Carnot

Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire

