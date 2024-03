LA CASA DEL PAPY LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon, vendredi 5 juillet 2024.

On choisit pas sa famille on la supporte !Rufus et Christine profitent tranquillement de leur retraite à la campagne, jusqu’à l’arrivée de leur petit fils Anthony. Feignant et ultra-connecté celui-ci entend bien se la couler douce.Rapidement la situation dégénère dans un imbroglio comique et vient perturber les plans des grands-parents des plans qu’ils auraient préféré garder secret.Une comédie moderne et hilarante qui vous montrera que votre famille est loin d’être la pire… ou pas.Avec : Seb Mattia, Nasser Coron, Isabelle VirantinMise en scène : JB MazoyerGenre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOURInfo : Tout publicDurée : 1h05

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-07-05 à 20:00

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84