La Cantine Venir manger en mode resto La cantine Nexon, samedi 23 mars 2024.

La Cantine Venir manger en mode resto La cantine Nexon Haute-Vienne

La Cantine, Tiers-Lieu nourricier, vous accueille en mode resto pour déguster un repas local et de saison, cuisiné avec les bons produits de nos campagnes.

On partage la tablée dans une ambiance conviviale. Le menu unique à prix libre et conscient (on donne ce que l’on peut en fonction d’un prix indicatif) contribue au pot commun du Tiers-lieu pour faire vivre toutes les activités. L’adhésion (à prix libre) est nécessaire pour venir manger .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

La cantine 8 rue Pierre et Marie Curie

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@la-cantine.org

