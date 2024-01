La Brigade du kiff Rue du Parc Bourbon-Lancy, samedi 22 juin 2024.

La Brigade du kiff Rue du Parc Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Concert debout.

Après avoir fait près de 250 concerts et partagé l’affiche avec Tryo, Les hurlements d’Léo, les Fatals Picards et bien d’autres…, le groupe revient avec

un son et une énergie véritablement adaptés à la scène, des sonorités ska,

rock, swing et punk qui vous mettrons du soleil dans les oreilles ! EUR.

Rue du Parc Espace culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 20:30:00

fin : 2024-06-22 22:30:00



L’événement La Brigade du kiff Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2024-01-24 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I