La Bretagne en recto verso Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale Baud, samedi 18 mai 2024.

La Bretagne en recto verso Découvrez librement l’exposition permanente du musée de la carte postale. Samedi 18 mai, 18h00 Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale Se présenter à l’accueil pour accéder

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Découvrez librement l’exposition permanente du musée de la carte postale.

Riche d’une étonnante collection de cartes postales, ce musée offre un voyage hors du temps à travers la Bretagne des années 1900 à nos jours.

À travers une scénographie interactive mêlant musique, sons, images et vidéos, le Carton voyageur invite à se promener dans une « Bretagne recto-verso ». Les milliers de paysages et de scènes de la vie quotidienne immortalisés par les photographes et les nombreuses correspondances échangées sont autant de témoignages sur la vie de nos aïeux.

Ce musée s’adresse à toutes les générations : les plus jeunes adoreront expérimenter le livret-découverte et les dispositifs multimédia tandis que les plus grands s’attarderont davantage sur les cartes postales et objets exposés. Que vous disposiez de 30mn, d’1 heure ou plus, le musée se découvre selon vos envies, plusieurs parcours de visite sont proposés.

Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale Le Quatro,3 avenue Jean Moulin, 56150 Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne 0297511514 http://www.lecartonvoyageur.fr

© Musée de la carte postale