La Bretagne de A à Z avec Pierre-le-Guide. Berrien, samedi 21 septembre 2024.

À l’Autre Rive en Berrien, voyagez du Finistère jusqu’en Loire-Atlantique avec Pierre-le-guide…

Une conférence conviviale et participative pour apprendre et partager nos connaissances sur l’origine des coiffes, des costumes, les celtes, le beurre salé, les crêpes… et Huelgoat bien sûr ! Tout ce qui représente la région Bretagne.

Quelques mots simples en breton seront partagés également dans la bonne humeur… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 18:30:00

fin : 2024-09-21

Restidiou Vras

Berrien 29690 Finistère Bretagne pierrepinat@hotmail.com

