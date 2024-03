La Baule – Quartier de La Baule Les Pins- 1h30 Départ communiqué lors de la réservation 44500 La baule La baule, mardi 9 avril 2024.

Début : 2024-04-09T14:30:00+02:00 – 2024-04-09T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-19T10:30:00+02:00 – 2024-06-19T12:00:00+02:00

Nous vous proposons de découvrir à pied l’épopée du quartier de La Baule les Pins. L’ancien Bois d’Amour transformé en cité jardin vous séduira par ses villas Art Déco et son parc des Dryades, véritable poumon de verdure.

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant.

Départ communiqué lors de la réservation 44500 La baule

