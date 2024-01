La Baule Jazz Festival 2024 Parc des Dryades 44500 La baule La baule, vendredi 26 juillet 2024.

La Baule Jazz Festival 2024 Ouverture des portes et restauration sur place à partir de 19 heures. Première partie de 20h30 à 21h30. Deuxième partie de 21h45 à 23h. 23ème édition La Baule Jazz Festival Au Parc des Drya… 26 juillet 2 août Parc des Dryades 44500 La baule Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-26T09:00:00+02:00 – 2024-07-26T19:00:00+02:00

Fin : 2024-08-02T09:00:00+02:00 – 2024-08-02T19:00:00+02:00

Ouverture des portes et restauration sur place à partir de 19 heures.

Première partie de 20h30 à 21h30.

Deuxième partie de 21h45 à 23h.

23ème édition La Baule Jazz Festival Au Parc des Dryades.

Concerts gratuits :

Samedi 29 juillet BLUES ROCK à Escoublac Place de l’église

Dimanche 30 juillet TROPEZ NEW ORLEANS PROJECT Place Leclerc (av. De Gaulle)

Lundi 31 juillet CAV’HOT CLUB FIVE Jazz ManoucheT – Place Leclerc (av. De Gaulle) CONCERT ANNULÉ

Mardi 1er août BLUES LEGACY Avenue Lajarrige CONCERT ANNULÉ

Animations musicales

Vendredi 28 juillet : HARLEM JAZZ CATS Nocturnes du marché de La Baule

Samedi 29 juillet JAZZBANDBAULE Marché Lajarrige de 11h à 12h

Mardi 1er août IMMERSION JAZZ Marché Lajarrige de 11h à 12h

Jeudi 3 août : JAZZBANDBAULE – Marché Lajarrige de 11h à 12h

3 soirées exceptionnelles vous attendent au Parc des Dryades (entrée sur réservation)



Mercredi 31 juillet

INTERNATIONAL RYTHM’N BLUES & BOOGIE SHOW avec Nicolle Rochelle Band



Jeudi 1 août :

POP IN SWING avec Pink Turtle

Vendredi 2 août :

CONCERT ÉVÈNEMENT avec Marcus Miller

Programme La Baule Jazz Festival 2023

Parc des Dryades 44500 La baule Parc des Dryades 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 59 85 26 24 »}, {« type »: « email », « value »: « jeanluc.gouin@labaulejazzfestival.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://labaulejazzfestival.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/la-baule-jazz-festival-2024-la-baule.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/programme-la-baule-jazz-festival-2023-2579490.pdf »}]

CULTURE FAMILLE