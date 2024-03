La Baule – Camille à la recherche de la villa mystère – 1h15 Départ communiqué lors de la réservation 44500 La baule La baule, mercredi 10 avril 2024.

La Baule – Camille à la recherche de la villa mystère – 1h15 Pars à l’aventure et explore La Baule ! Camille vient d’arriver par le train à la recherche de la villa de ses grands-parents, celle-ci lui permettra d’ouvrir sa boîte à secrets… Pourras-tu l’ai… 10 avril – 1 mai, les mercredis Départ communiqué lors de la réservation 44500 La baule Billet: 6, Billet: 6, Billet: 4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T14:30:00+02:00 – 2024-04-10T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-01T14:30:00+02:00 – 2024-05-01T16:00:00+02:00

Pars à l’aventure et explore La Baule ! Camille vient d’arriver par le train à la recherche de la villa de ses grands-parents, celle-ci lui permettra d’ouvrir sa boîte à secrets… Pourras-tu l’aider à retrouver le trésor de son enfance ? Suis les indices et à toi de jouer !

Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant.

Départ communiqué lors de la réservation 44500 La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE FAMILLE