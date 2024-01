LE WAKAN THEATRE LA BAIE DES SINGES – COURNON Cournon D Auvergne, dimanche 2 juin 2024.

Journée spéciale consacrée à une histoire du théâtre en massif central, d’après le travail colossal et fascinant, tel une enquête historique, au sein de 16 dépôts d’archives, de trois historiens et d’une troupe… de théâtre.Les Conf’ à Donf’11h04 – 1ère partie : Central ce Massif ! Mais de quoi ?12H15 – déjeunette14h15 – 2ème partie : Tréteaux dans le Massif 1759-1911C’est le récit rocambolesque de ce Massif central théâtral, de Louis XV qui autorise enfin l’édification de théâtres en province à Napoléon qui invente les « arrondissements théâtraux ». Sitôt passé l’élan libérateur de la Révolution, le contrôle se resserre (fort!). Que d’aventures ! Celle des comédiens recrutés pour des emplois et non des rôles, celles des chefs de troupes en banqueroute permanente, celle des répertoires hétéroclites décrits sur des affiches à rallonge, celles des piteuses tournées de villages, celle des petites gloires éphémères, de la concurrence déloyale des « vedettes » parisiennes, des séjours en prison, des coups-bas, des coups tordus, des félonies familiales, des abandons en rase campagne, des naufrages de coches d’eau sur l’Allier, le Tarn, la Loire, le Lot ou la Dordogne… Ecriture et jeu : Dominique Touzé Historiens Philippe Bourdin, Romuald Féret et Cyril Triolaire Création musicale et sonore : Guillaume Bongiraud

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-06-02 à 11:01

LA BAIE DES SINGES – COURNON 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D Auvergne 63