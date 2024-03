KY-MANI MARLEY BERGES DE L’AUZON Carpentras, vendredi 5 juillet 2024.

Ouverture des portes : 18h30.Programmation : KY-MANI MARLEY BIENSÜRE ZIKAHI BOOTLEGGERS UNITED (DJ ZEBRA&DJ PROSPER) SELECT AÏOLI.*KY-MANI MARLEY [22H00-23H30] : Ky-Mani ( voyageur aventureux en éthiopien), fils du légendaire Bob Marley, est enfin de retour en Europe et sera présent sur la scène des Guinguettes ! Artiste aux multiples talents, acteur, icône du reggae, il n’en n’est pas moins amoureux du hip-hop et propose une vraie fusion entre ces deux styles. Très influencé par la culture américaine dans laquelle il a grandi, Ky-Mani reste fidèle à sa culture jamaïcaine et la diffuse aux quatre coins du globe depuis plusieurs décennies ! Son set transcende les époques avec des hymnes de son père, des hits de ses débuts, des singles actuels, passant du hip-hop au R&B et au dance hall. Un concert à ne pas rater en ce début d’été !*BIENSÜRE [20H30-21H35] : Le son de Marseille c’est aussi Biensüre ! Quatre garçons aux horizons vastes, qui ont mixé leurs origines pour arriver à une musique que seule la Méditerranée peut engendrer : du rock psychédélique, des nappes électroniques, de mélodies anatoliennes, le tout saupoudré de vagues de synthé disco empruntées à la scène stambouliote des années 80. Une quête psychédélique vers la joie, la danse et le partage.*BOOTLEGGERS UNITED [23H45-01H00] : BOOTLEGGERS UNITED = DJ ZEBRA, prince du mashup et blasphémateur musical sans limites DJ PROSPER, charismatique moustachu au style funky et chaloupé. Face à face, ils s’affrontent à coups de bootlegs et se remixent dans une joyeuse battle d’un nouveau genre : Prosper fait danser les foules, Zebra les rend dingues. N’espérez pas vous coucher avant minuit, bordel !!!*ZIKAHI [19H15-20H00]: Chanteuse engagée au grain vocal solaire, Zikahi jongle avec les métissages sonores et les préoccupations humanistes qui colorent des chansons aux groove soyeux. Afro-pop, soul, folk song ou world, son univers est tour à tour sensible, énergique, sémillant et émouvant. Des mélodies suaves et des refrains enivrants !*SELECT AIOLI [INTER GROUPE] : Au volant de sa célèèèbre Deuche Sound System, Sélect Aïoli a fait le plein de bons vinyles de musiques africaines, latines, caribéennes où se croise le reggae, la soul, l’afro beat, la cumbia et le hip hop pour vous ambiancer entre chaque concert !!

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-07-05 à 18:30

BERGES DE L’AUZON CHEMIN DE LA ROSERAIE 84200 Carpentras 84