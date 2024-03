Kumbia Boruka au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris, samedi 18 mai 2024.

En lien avec la sortie de l’album « Santa Suerte » (2023).

Depuis maintenant 10 ans, Kumbia Boruka célèbre la Cumbia, fusionnant les rythmes afro-caraïbéens avec une énergie contagieuse. La Cumbia, née de la convergence des cultures amérindiennes, africaines et européennes sur la côte atlantique colombienne au « Siècle des Lumières », s’est répandue pour devenir emblématique de l’Amérique latine. Dans les années 60, elle a trouvé un foyer dynamique dans la région montagneuse de Nuevo-Leon, au Mexique. Dans les quartiers populaires de Monterrey, sa résonance est si forte qu’un véritable mouvement culturel et identitaire émerge, nommé « Kolombia ».

Hernan Cortès Nava, fondateur de la Kumbia Boruka, a été influencé par cette effervescence musicale dès son enfance à Monterrey. Initialement percussionniste dans le mouvement, il a accompagné Celso Piña, légende locale et internationale de la Cumbia. C’est d’ailleurs à ses côtés qu’Hernan se prend d’affection pour l’accordéon.

En 2010, à Lyon, il fonde la Kumbia Boruka, fusionnant les influences du « Kolombia » avec l’énergie européenne, incarnée dans le nom « Boruka », évoquant la joie collective. Avec huit musiciens, le groupe s’est développé à travers l’Europe et l’Amérique latine, enregistrant deux albums acclamés, « La Vida se Vive » et « El Remedio ».

Après tout, c’est bien là l’essence et le sens même du groupe : une communion enthousiaste où les mélodies de l’accordéon et du chant, reposant sur un rythme puissant et percussif, se marient aux sonorités électriques et cuivrés.

La Kumbia Boruka, après plus de 400 concerts en Europe, incarne toujours fête, rythme et bonne humeur. Malgré les défis de la pandémie, le groupe reste résolu à raviver la joie avec son troisième album, « Santa Suerte », sorti en novembre 2023.

La DJ Sabor a Mi ouvrira et clôturera le concert de Kumbia Boruka !

Sabor a Mi (Sophie Legay Peñaloza), c’est une âme romantique avec une énergie débordante, beaucoup d’amour et une manière d’apprécier le moment présent comme si c’était le dernier.

Élevée entre le Mexique et la France, ses propositions traversent plusieurs continents grâce à sa sélection de rythmes afro-latins organiques et électroniques.

Ses retrouvailles avec le boléro mexicain, la découverte de la salsa et des musiques africaines ont été les éléments déclencheurs du début de sa carrière où elle a trouvé toute son inspiration.

Pour Sabor a Mi, le rythme ne connaît ni époques, ni frontières. Elle cherche les chemins qui relient la musique à la danse et par-dessus tout le plaisir de partager.

