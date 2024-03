Komos Shuffle : Roni Kaspi & Dandee Studio de l’Ermitage Paris, vendredi 24 mai 2024.

Le vendredi 24 mai 2024

de 21h00 à 23h30

.Public enfants, jeunes et adultes. payant Prévente : 15 EUR

Tarif sur place : 18 EUR

Soirée Komos Shuffle – Jazz & more for the dancefloor

Roni Kaspi

Aperçue aux côtés de l’une des plus grandes figures du jazz, le contrebassiste Avishai Cohen, la jeune batteuse israélienne Roni Kaspi s’accomplie dans un projet électro-pop dont elle est la leadeuse.

Accompagnée par ses excellents musiciens Oxy (aux claviers) et Noé Berne (à la basse), la virtuose déballe tel un ouragan des solos furieux et funky. Un premier album est à paraitre courant 2024.

Dandee

Créé pour des « house parties » au club parisien Les Disquaires en 2023, Dandee a composé des morceaux taillés pour les dancefloors qui font l’objet d’un premier EP à sortir en février 2024 sur le label KOMOS. Leur funk / house /disco, teinté de soul et jazz est illuminé par la voix magique de la MC, chanteuse, Galawesh Héril.

Galawesh Héril : Chant

Loïc Furet : Claviers

Arto : Basse

Axel Allwright : Batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/roni-kaspi https://www.instagram.com/dandee.wav/ https://www.instagram.com/dandee.wav/ https://www.billetweb.fr/roni-kaspi-dandee

Komos Shuffle : Roni Kaspi & Dandee