KLEK ENTOS ‘OSEREZ-VOUS’ ESPACE THEODORE GOUVY Freyming Merlebach, samedi 14 décembre 2024.

Klek Entòs est un être extrêmement mystérieux, tout droit sorti d’un film de Tim Burton. Dans un univers à la fois poétique et inquiétant, il invite les spectateurs à prendre conscience de leurs propres peurs et à les affronter, afin d’en faire leur force. Oserez-vous en savoir plus ? Le seul magicien à avoir été 2 fois finaliste de La France a un Incroyable talent « De bout en bout, Klek Entos déroule à merveille son univers onirique » Le Parisien « 1h20 de mystère, de frissons et de poésie parfaitement maitrisées » ArteFake Auteur : David Stone Mise en scène : JB Dumas Durée : 70min Déconseillé aux -12 ansDéconseillé aux moins de 12 ans.

Tarif : 31.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-12-14 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE THEODORE GOUVY 1 PLACE DES ALLIES 57800 Freyming Merlebach 57