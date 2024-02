KHEIRON BOURSE DU TRAVAIL Lyon, jeudi 27 mars 2025.

Dans la mythologie grecque, le Dragon est le protecteur des lieux sacrés et de leurs trésors. Tant qu’il veille, aucune profanation n’est possible. Dernier endroit où on peut encore rire de tout, la scène est mon sanctuaire. J’en suis le gardien.

Tarif : 36.00 – 42.00 euros.

Début : 2025-03-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69