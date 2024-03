Kevin – Une création d’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron Theatre du Rond-Point Paris, mardi 23 avril 2024.

Kevin – Une création d’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron KEVIN est un spectacle documentaire, participatif dont l’objectif est de stimuler l’esprit critique en confrontant les opinions sur l’école aux résultats de la recherche en sciences de l’éducation. 23 avril – 11 mai Theatre du Rond-Point – 30 ans : 16 euros / sinon 23 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T19:30:00+02:00 – 2024-04-23T20:45:00+02:00

Fin : 2024-05-11T18:30:00+02:00 – 2024-05-11T19:45:00+02:00

Le spectacle tente de déployer et de faire ressentir les très nombreuses raisons sociologiques,mais aussi structurelles, cognitives ou pédagogiques qui font que notre école ne fonctionne pas quand il s’agit de donner à tous les enfants les mêmes chances de réussir.

Le spectacle se focalise d’abord sur notre propre vécu d’enseignant. Nous avons choisi de parler de notre rencontre avec un élève prénommé Kevin et de notre expérience de prof dans l’enseignement technique et professionnel. Qu’est-ce qui dans notre pratique a bien pu échouer et faire échouer Kévin ?

Partant de cette expérience personnelle, le spectacle questionnera également la dimension systémique de la reproduction.

Le programme invisible, c’est à la fois tout ce dont Kévin avait besoin pour réussir, mais qu’on ne lui a pas enseigné, mais également les éléments du système qu’on ne voit pas et qui entrainent la reproduction des inégalités sociales à l’école.

Le programme invisible est aussi un programme informatique qui permet une interaction avec le public pour faire du spectacle lui-même un outil d’apprentissage.

En parallèle, nous voudrions dépouiller notre approche sociologique de sa dimension déceptive.

En effet, la sociologie ne définit pas votre destin, elle dégage des tendances. Et c’est en s’appuyant sur elle et sur la pédagogie qu’on peut imaginer de nouvelles voies susceptibles d’améliorer nos systèmes éducatifs.

Finalement, le fait que notre école soit la plus inégalitaire des pays développés est peut-être une bonne nouvelle. Cela induit qu’il est possible de faire mieux, puisque c’est le cas partout ailleurs.

Notre intention, c’est de donner envie aux gens de dépasser le constat gêné de la relégation scolaire.

Theatre du Rond-Point 2 bis avenue franklin delano roosevelt Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Île-de-France

école – sciences de l’éducation