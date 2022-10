Cité-Sciences : découverte du milieu marin Ker Netra – Centre de vacances Les Sables d’Olonne, 31 octobre 2022, Les Sables-d'Olonne.

Tarif et réservations à contact.familysocialclub@gmail.com – 06.79.19.63.38

Un séjour idéal à 200 m de l’Océan, au sud des Sables-d’Olonne dans le cadre de l’opération « Colos Apprenantes ». Le séjour inclue animations et modules de renforts des apprentissages.

Un séjour idéal à 200 m de l'Océan, au sud des Sables-d'Olonne dans le cadre de l'opération « Colos Apprenantes ».

Family Social Club est une association à vocation sociale dont le but est d’être utile aux autres. Plus qu’une expression, c’est une véritable devise qui anime toutes ses actions.

En mettant la famille au cœur de ses actions, Family Social Club s’engage en faveur d’un monde soucieux de l’épanouissement des enfants tout en épaulant les parents. En effet, s’intéresser à la famille, c’est se pencher sur les questions de l’enfance, la jeunesse, la parentalité, les séniors… Placer la famille au centre de la réflexion, c’est renforcer les liens qui la composent (à l’intérieur d’elle même), et c’est lutter contre son isolement social.

Ainsi en fonction des besoins spécifiques des familles, nos actions peuvent prendre plusieurs visages : actions éducatives, culturelles ou sportives, humanitaires, économiques, relatives à la santé…

Family Social Club coordonne ses actions en différents pôles.

• Le pôle Family Culture dont l’objectif principal réside dans le soutien à la scolarité et l’accès aux apports culturels, sportifs et éducatifs nécessaires à la réussite scolaire. Il fait référence à l’éducation populaire.

• Le pôle Family Nature est un outil d’éducation à l’environnement notamment grâce à l’animation d’un jardin et d’un rucher pédagogique mêlant diverses générations.

• Le pôle Family Sport (affiliation à la Fédération Française Sport pour Tous) favorise la pratique en direction des personnes éloignées du sport par des activités visant à améliorer le bien-être et la santé et à renforcer l’estime de soi et les liens.

• Le pôle Family Solidarité vise à favoriser le développement durable, l’accès à l’eau et la préservation de l’environnement et la solidarité entre les citoyens du monde.

Initiée par l’État, l’opération « colonies apprenantes » a pour objectif de proposer une offre de séjours de qualité qui répond aux attentes des enfants et des familles en matière de loisirs tout en proposant des modules de renforcement des apprentissages. Family Social Club se mobilise aussi pour faire de cet été une « période de découverte, apprenante et solidaire.

Dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale, Family Social Club souhaite propose un séjour de qualité qui répond aux attentes des enfants et des familles en matière de loisirs en y intégrant des modules de renforcement des apprentissages. Les loisirs et la découverte de la région Auvergne animeront cette colonie de vacances. Les jeunes auront l’occasion de pratiquer de nombreuses activités sportives dans un cadre privilégié. Le séjour comprend également des temps de révisions et de renforcement des savoirs à travers des jeux créatifs, des activités ludiques.

Les enfants et jeunes bénéficieront des dispositifs Cité-Sciences et Booste Tes Réussites by @Family Social Club.

– Cité-Sciences est un programme dédié à la découverte et l’acquisition des notions scientifiques. Les jeunes se sont plongés dans une multitude d’expérimentations techniques et ludiques. Sous formes de stages, les enfants et jeunes sont stimulés la curiosité scientifique des enfants et jeunes.

Les maths, ça ne sert à rien… sauf à tout !

– Booste Tes Réussites (BTR) se présente sous forme de stages. Ce dispositf vise à rendre plus autonome les élèves par le biais d’outils méthodologiques adaptés à la personnalité de chaque jeune. BTR prévoit une place majeure aux parents et assure aussi un suivi individualisé à l’issue du dispositif. De l’école élémentaire jusqu’à l’université, les enfants et jeunes abordent les techniques de lecture rapide, de cartes mentales et de mémorisation. Les stagiaires suivent également un atelier d’art oratoire afin d’appréhender la prise de parole en public, l’estime de soi et le contrôle de ses émotions.

– Animations et découverte du milieu marin :

Les balades en bateau au coeur du marais des Sables d’Olonne : « Pendant environ 8 km au fil de l’eau, au départ des Sables d’Olonne, les balades en bateau vous transportent au siècle d’or des Salines. Les visites organisées font escale sur le Parcours Historique et parlent de cette fabuleuse aventure du sel » (https://www.lessalines.fr/balades-en-bateau/).

L’Aquarium de Vendée : « Partez à la découverte des mille et une espèces des fonds marins : plus de 5000 animaux répartis dans une soixantaine d’aquariums ! L’Aquarium de Vendée vous embarque pour un moment de détente privilégié en famille, pour se retrouver, découvrir et s’émerveiller des richesses des mers et océans, dans un esprit responsable et pédagogique (https://www.aquarium-vendee.com/).



