LA SCALA PROVENCE (L.PLATESV-D-2021-007353) présente : ce spectacle. Katia et Marielle Labèque, le duo de piano le plus connu, nous fait l'honneur de clore la saison musicale de la Scala Provence. À quatre mains ou à deux pianos, elles nous offrent ce soir un florilège de chefs d'œuvre: de la célèbre Fantaisie de Schubert jusqu'aux mouvements de Philip Glass, en passant par les tendres comtes de Ma mère l'Oye de Ravel. PROGRAMME Debussy − Epigraphes Antiques pour deux pianos Schubert − Fantaisie en fa mineur D 940 à quatre mains Ravel − Ma mère l'oye pour piano à quatre mains Glass − Mouvements pour deux pianos « QU'ILS'AGISSE DEMOZART OU DES TRAVINSKY, LEUR LIGNE MUSICALE SONNE TOUJOURS COMME SI ELLE ÉTAIT TISSÉE POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS… » THE TIMES « LES SŒURS LABÈQUE SONT FORMIDABLES. CE SONT DE GRANDES INTERPRÈTES » PHILIP GLASS

