KAMELOT LA RAYONNE Villeurbanne, vendredi 25 octobre 2024.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Garmonbozia, présente :Le retour tant attendu à Lyon du groupe emblématique de Metal Symphonique KAMELOT aura lieu vendredi 25 octobre à La Rayonne ! Six ans après son précédent passage, le quintette américain qui a sorti l’an passé son treizième album ‘The Awakening’ vous promet une nouvelle performance scénique électrisante. AD INFINITUM, BLACKBRIAR et FROZEN CROWN complètent cette affiche exceptionnelle qui ravira chaque amateur de Metal Mélodique !

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-10-25 à 18:00

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69