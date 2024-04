« K-Book » ESPACE CULTUREL DE LA CHARITÉ ROYALE Fontainebleau, jeudi 2 mai 2024.

Du jeudi 02 mai 2024 au samedi 25 mai 2024 :

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du programme « Une Saison en Corée du Sud », le Centre Culturel Coréen présente à Fontainebleau une exposition mettant l’édition coréenne à l’honneur. En effet, celle-ci jouit d’un dynamisme résolument tourné vers l’international. D’ailleurs, près de 20% des ouvrages publiés en Corée sont des traductions depuis une langue étrangère.

Conçue dans le but de dynamiser les échanges littéraires et de faire découvrir les habitudes de lecture en France et en Corée, cette exposition présentera une quarantaine de livres jeunesse illustrés, certains en coréen et d’autres en anglais, ainsi que plusieurs romans traduits en français.

En outre, plusieurs livres illustrés récompensés par des prix internationaux, quelques romans web coréens ayant attiré l’attention à l’international ainsi que plusieurs œuvres primées par le KLTI pourront également être découverts par les visiteurs.

Cette exposition est proposée en collaboration avec l’Agence Coréenne de Promotion de l’Industrie des Publications (KPIPA) et l’Institut Coréen de Traduction Littéraire (KLTI).

ESPACE CULTUREL DE LA CHARITÉ ROYALE 15 rue Royale 77300

Contact : https://www.coree-culture.org/?lang=fr +33147208415 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen

