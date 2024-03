Julien des Monstiers à Chambord Chateau de Chambord Chambord, dimanche 26 mai 2024.

Julien des Monstiers à Chambord Chateau de Chambord Chambord 26 mai – 2 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-26 09:00

Fin : 2024-06-02 18:00

Du 26 mai au 3 novembre 2024, les œuvres de Julien des Monstiers animent les murs de Chambord de motifs contemporains issus d’un passé lointain. 26 mai – 2 juin 1

La construction minutieuse des œuvres à travers la superposition d’aplats de couches de peinture fait coexister différentes temporalités dans un même espace. Des images brouillées se recomposent en un entrelacs de motifs et de couleurs dominées par le couple complémentaire orange et bleu.

La démarche consiste en un travail autour de la peinture, Julien des Monstiers adopte des formes et des gestes empruntés aux grands récits, mais aussi à l’histoire de ses motifs : scènes de chasse, décors floraux, tapisseries, avec une certaine prédilection pour les scènes animalières. L’artiste travaille ses tableaux avec la technique du report : il peint ses dessins sur une plaque de plexiglas puis, via un premier transfert de la peinture encore fraîche sur un papier cristal, reporte le motif obtenu sur la toile par pression dans d’incessants allers-retours.

Grâce à son approche virtuose et novatrice de la peinture à l’huile, Julien des Monstiers est aujourd’hui considéré comme une figure montante de l’art contemporain.

Chateau de Chambord Chambord Chambord 27250 Eure