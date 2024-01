Stage initiation pêche des poissons blancs Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle, vendredi 26 avril 2024.

Stage initiation pêche des poissons blancs Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

Initiation à la technique de pêche au coup dite du Feeder, en étang, à la recherche des poissons blancs. Découverte du matériel et premiers pas dans la technique. Prévoir pique-nique, bottes et vêtements adaptés à la météo. Pour les ados et adultes. Places limitées, sur inscription.

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne



