Juggle Maniac Festival Cleebourg, vendredi 5 juillet 2024.

Le Juggle Maniac Festival est un événement musical de deux jours à Cleebourg, qui vise à promouvoir les échanges culturels entre la France et l’Allemagne. Vous y retrouverez de nombreux groupes ainsi que plusieurs activités. Sur réservation.

Le Juggle Maniac Festival est un événement musical de deux jours dans la ville idyllique de Cleebourg, en Alsace, qui vise à promouvoir les échanges culturels entre la France et l’Allemagne. C’est pourquoi des groupes talentueux des deux pays s’y produisent et proposent du jazz, du funk, de l’indie et du rock de qualité. Le festival compte également des activités comme une randonnée viticole avec dégustation et de nombreux ateliers interactifs qui laissent une large place aux rencontres interculturelles. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 17:00:00

fin : 2024-07-05 23:59:00

26 route des Vosges

Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est info@ker-verein.eu

