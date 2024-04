Journées portes ouvertes à la Maison de l’estuaire Plourivo, samedi 29 juin 2024.

La réouverture de la Maison de l’estuaire est l’occasion de rencontrer l’équipe d’animation, de découvrir les installations et équipements et le programme des activités proposées Accueil, visite du manoir, découverte des expositions / Ateliers nature, observations aux binoculaires / Découverte du site naturel, balades commentées / Jeux éducatifs, sensoriels et artistiques / Parcours de jeux forestiers grandeur nature. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 14:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Traou Nez

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne

