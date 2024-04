Journées européennes du patrimoine Zone I à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, samedi 21 septembre 2024.

Un dialogue entre préservation du bâti ancien et environnement.

Les Journées européennes du patrimoine Zone I à Thoré-la-Rochette. Zone i ouvre ses portes pour une visite des deux moulins, des îles et de ses expositions tout le week-end. Et le soir du samedi … un bal insolite sous le chapiteau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Le Moulin de la Fontaine

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire info@zone-i.org

