Journées européennes du patrimoine Moulin-musée de Ménetreuil Route de Montjay Ménetreuil, dimanche 23 juin 2024.

Journées européennes du patrimoine Moulin-musée de Ménetreuil Route de Montjay Ménetreuil Saône-et-Loire

La journée des moulins met à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages de nos territoires. Découvre le moulin-musée et toutes les animations proposées atelier famille « les super pouvoirs de l’eau » et visites guidées samedi et dimanche, présence de l’association « Le Sabot de Bourgogne » tout le week-end, rencontres avec les meuniers le dimanche seulement. .

Route de Montjay Moulin-musée de Ménetreuil

Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 14:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00



L’événement Journées européennes du patrimoine Moulin-musée de Ménetreuil Ménetreuil a été mis à jour le 2024-01-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)