Journées Européennes du Patrimoine Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire, samedi 21 septembre 2024.

Comme chaque année, le musée de la Loire, ancien Couvent des Augustins (Monument Historique), participe aux Journées Européennes du Patrimoine et ouvre ses portes gratuitement pour cette nouvelle édition.

Venez découvrir ou redécouvrir l’exposition temporaire Collection, raconte-nous une histoire ! et vous plonger dans l’Histoire, la mythologie ou les religions à travers les siècles et le globe.

Le samedi un conteur de la Médiathèque Cœur de Loire interviendra dans les salles d’exposition. Au cœur d’une scénographie immersive, dans une ambiance volontiers intimiste, la grande Histoire prendra corps devant vous et les petites histoires enchanteront votre après-midi.

Le dimanche, les contes cèderont la place à la musique ! Le musée offrira l’acoustique de ses salles d’ordinaires calmes et feutrées à un instrument rare sous nos latitudes et étrange, le didgeridoo ! Grâce au duo Underground Cosmic Didgs, nous vous proposerons un voyage onirique et rythmique qui entrera en résonance toute particulière avec l’exposition ! Les sonorités à la fois colorées, mystiques et trances des musiciens vous prépareront alors progressivement à une plongée corps et âmes dans notre nouvel univers qui traverse les âges et l’espace, dépaysement garanti !

Contes et musique au programme, pour le bonheur des petits et des grands voyageurs que vous ne manquerez pas d’incarner au cours de ce week-end empreint de magie. Accrochez-vous, prenez garde au départ, décollage assuré ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

