Journées européennes des métiers d’arts Poterie de la Boutbout Bélâbre, mercredi 3 avril 2024.

Journées européennes des métiers d’arts Poterie de la Boutbout Bélâbre Indre

Dimanche

Un rendez vous incontournable pour découvrir les artisans d’art et artistes locaux:Portes ouvertes de l’atelier et initiation à la poterie.

J’ouvre sur rendez-vous mon atelier de poterie aux personnes et aux familles (maximum 5 personnes) désirant découvrir mon savoir-faire.

A cette occasion, je propose des démonstrations de tournage et une présentation des différentes étapes de la conception d’un bol.

Les enfants (et les plus grands aussi) pourront modeler leur petit bol et expérimenter le grès, la terre que j’utilise. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-07

24 Rue du Four À Chaux

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire poteriedelaboutbout36@gmail.com

