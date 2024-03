[JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ARTS] Beuvron-en-Auge, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Les artisans du village vous ouvrent leurs portes afin de vous présenter leurs créations et vous faire partager leur savoir-faire. À l’Espace des Métiers d’Art Stéphane Pierre de la Brière, ébéniste, vous fait une démonstration de son travail sur le bois. Julien Thieblemont, coutelier, vous invite à découvrir ses oeuvres créées sur mesure. Il est possible de le voir travailler ses couteaux à l’extérieur de son atelier du 2 au 5 avril. Dans le village, Fabienne Campion vous montre ses abat-jour en création.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Espace des Métiers d’Art et place Michel Vermughen

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie beuvron-en-auge@ncpa-tourisme.fr

