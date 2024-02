Journées Européennes des Métiers d’Art Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art JEMA 2024 6 et 7 avril Musée de la faïence et de la céramique gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Journées Européennes des Métiers d’Art le week-end du 6 et 7 avril 2024 de 10h à 18h

Événement gratuit

Pour les JEMA 2024, le Musée de la faïence et de la céramique développe différentes animations en se rattachant au Festival international de la broderie de Malicorne-sur-Sarthe. Le Musée accueille :

• Des artistes designers créateurs : le duo Elisaveta Prokopchuk et Romain Hurdequint en résidence de création d’artiste sur une semaine, Marie-Serge Coïc et le corps humain en broderie, Maude Guirault et l’impression 3D en broderie, le duo Pontfleuri et les bijoux en métal tissé ;

• 3 à 4 brodeuses d’art sélectionnées par l’association des 4A ;

• Des artisans d’art orientation argile : Yassine Boutaleb, Lise Del Medico et Sara Grace Wevill, céramistes ;

• L’exposition des travaux des élèves d’ébénisterie et de design du lycée Raphaël Elizé à Sablé-sur-Sarthe ;

• La présence de la chocolaterie de Guillemard ;

• Des ateliers d’argile sur la thématique de la broderie ;

• Un atelier barbotine en libre accès ;

• La fouille dans les bacs archéologiques ;

• Le parcours des sens ;

• Le parcours podotactile dans les jardins du Musée ;

• La visite du Musée et de ses collections.

Musée de la faïence et de la céramique Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 48 07 17 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.malicorne@valleedelasarthe.fr »}]

JEMA 2024 Journées Européennes des Métiers d’Art

CC Val de Sarthe