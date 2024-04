Journées Européennes des Métiers d’art : Feutrée Ateliers Octopodes Chambéry, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’art : Feutrée Portes ouvertes et démonstration de feutrage d’un chapeau en laine mérinos Vendredi 5 avril, 14h00 Ateliers Octopodes Entrée libre, tout public

Venez rencontrer et découvrir l’univers de Zoé Massot, artisan d’art feutrière depuis 2012, et la confection de pièces uniques en laine feutrée.

Zoé vous présente son métier lors d’une démonstration de feutrage d’un chapeau à l’eau et au savon.

Comptez 2h30 à 3h pour assister à la réalisation de A à Z, ou bien venez juste découvrir cet artisanat millénaire le temps de quelques minutes d’observation et d’échanges !

Des livres et magasines sur le feutrage seront également disponibles à la consultation pour vous donner un aperçu de l’incroyable étendue des possibilités offertes par la laine feutrée !

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

