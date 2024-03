Masterclass French Tech Rise Incubateur Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac, jeudi 23 mai 2024.

Dans le cadre du programme lancé par La French Tech : French Tech Rise, qui représente une opportunité de mettre en relation les start-up les plus prometteuses avec des VC, La French Tech Alpes Chambéry ️ organise un événement de sensibilisation à la levée de fonds.

Avec l’intervention de Céline Tremblais, fondatrice de Legal Insight, cabinet d’avocats dédié à l’accompagnement des startups et entreprises innovantes.

Également co-auteure de la Boîte à Outils de la levée de fonds, un ouvrage qui a pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre les termes, les concepts et les étapes clés de la levée de fonds, pour mieux s’y préparer et réussir cette étape cruciale de la vie de l’entreprise.

Rdv le jeudi 23 mai 2024 de 12h30 à 13h30 à l’Incubateur Savoie Technolac

Incubateur Savoie Technolac 19 Avenue de la Mer Caspienne, Bourget du lac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

