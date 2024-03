Journées Européennes des Métiers d’Art Domaine du Croisil Champignelles, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art Domaine du Croisil Champignelles Yonne

Venez découvrir le campus, ses ateliers, son parc, ses installations créatives, son équipe et son programme de formations.

•Rendez-vous d’exception Visites guidées du Campus à 11h, 14h et 16h sur inscription (contact@campusmana.com)

•Atelier céramique avec Sofi Buquet, ouvert aux enfants et aux adultes. La planche à barbotine au bout des doigts .Campus MaNa met la matière et la pratique au centre de ses formations en création. Ludique, la planche à barbotine permet de découvrir certains potentiels de l’argile sur un mode sensoriel et particulièrement expressif avec trois ateliers gratuits à 11h30, 15h et 16h sur inscription dans la limite des places disponibles contact@campusmana.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Domaine du Croisil Campus MaNa

Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@campusmana.com

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Champignelles a été mis à jour le 2024-03-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !