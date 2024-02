JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU CHÂTEAU Place de la 2ème DC Lunéville, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Le fil rouge de cette nouvelle édition des JEMA tournera autour du verre. Démonstrations, expositions et ateliers pratiques permettront à tous les publics, d’en découvrir les différentes facettes. En complément, d’autres métiers seront présentés par des entreprises, des artisans et des centres de formation vannerie, restauration de tableaux, céramique, taille de pierre, etc.

Dans le cadre des JEMA, l’Escalier Nord jusqu’alors en cours de restauration sera inauguré. Des entreprises ayant contribué au projet présenteront leur savoir-faire. Entrée libre.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Place de la 2ème DC Château de Lunéville TERRASSE & ESPACES RESTAURÉS

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est chateauluneville@departement54.fr

