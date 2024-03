Journées Européennes des Métiers d’Art – Atelier 128 Atelier 128 Aubers, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art – Atelier 128 Jean-Pierre de Vrieze, céramiste et sculpteur, vous ouvre les portes de son atelier. Démonstration et création d’une jarre a la corde 6 et 7 avril Atelier 128 Entrée libre

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Atelier 128 128 rue de leval, Aubers Aubers 59249 Nord Hauts-de-France