Journées Européennes des Métiers d’Art à Sos Sos, vendredi 5 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art à Sos Sos Lot-et-Garonne

Le village de Sos accueillera cette année les Journées Européennes des Métiers d’Art autour de deux évènements de mise en lumière de ses savoir-faire locaux

– le vendredi 5 Avril journée porte ouverte de l’atelier « Art et Tradition du bois » de Bruno Sanner, ébéniste installé au 356 Chemin de Peyroutet. Une visite commentée avec démonstrations pour plonger dans l’ambiance du travail du bois.

– les samedi 6 et dimanche 7 Avril, au centre culturel « Gil Dubedat », avec une exposition d’artisans d’art de la région qui vous dévoileront quelques créations et leurs savoir faire.

Tapissière d’ameublement, tapissière, fileuse de verre, céramiste sculpteur, tourneur sur bois, ébéniste sculpteur sur bois seront présents réunis au cœur du village, Place Armand Fallières.

Un travail en collaboration entre les artisans présents sera réalisé sur la période d’exposition. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Place Armand Fallières

Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

