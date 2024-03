Journées Européennes des Métiers d’Art à Saint Agil et Boursay Couëtron-au-Perche, samedi 6 avril 2024.

Journées Européennes des Métiers d’Art à Boursay et Saint Agil

Journées Européennes des Métiers d’Art à Boursay et Saint Agil. Venez découvrir les nouvelles créations de nos artisans locaux dans trois lieux différents: l’Echalier et la Sellerie Percheronne à Saint Agil et le Café Galerie à Boursay. Seront au rendez-vous: céramiste, styliste, vitrailliste, vannière, artisans du bois, tapissière, peintre en décor, selliers/maroquiniers.

Des ballades en attelages vous emmèneront d’un lieu à l’autre ou vous feront faire le tour du parc du château à Saint Agil.

Créez une oeuvre collective à partir des morceaux de matériaux que les artisans vous confieront. 55 5 EUR.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact.perche41@gmail.com

