Journées Européenes des Métiers d’Art Bazouges-la-Pérouse, samedi 6 avril 2024.

Pour la deuxième année consécutive, la commune de Bazouges-la-Pérouse participe aux Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA).

La Petite Cité de Caractère invite le visiteur à venir découvrir une sélection d’artisans d’art qui exposeront leurs œuvres dans différents lieux de la commune.

Un rendez-vous d’exception ! Trois ateliers proposeront des visites guidées, deux lieux d’expositions, soient treize artisans d’art.

Il sera proposé un parcours de découvertes des entreprises locales des métiers d’art qui, à l’occasion, ouvriront les portes de leurs ateliers. Un espace d’exposition sera aussi organisé à la salle polyvalente de l’EHPAD Villecartier.

Les métiers d’art qui seront exposés sont à ce jour des entreprises qui travaillent dans le milieu de la décoration intérieure dans des domaines tels que la tapisserie d’ameublement, le tissage à la main, le vitrail, la forge et la métallerie d’art, ainsi que les bijoux, la reproduction de céramiques anciennes, l’ébénisterie, la marquèterie de paille.

L’Outil en Main sera présent à la salle polyvalente de l’EHPAD lors de ce week-end. Cette association a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans, aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine, dont les métiers d’art.

A la salle polyvalente de l’EHPAD Villecartier, vous pourrez également rencontrer, en intérieur

– Seats please, tapissière,

– Maëva Monnier, tisserande,

– Louise Doublet Atelier du Grand Verre, vitrailliste.

En extérieur, à côté de la salle polyvalente

– Arnaud Clerc, forgeron,

– Nicolas Fiore, forgeron,

Deux autres invités hors artisans des métiers d’art

– Simon Arribas Atelier Affresco, bijoutier,

– Solène Breton la Savonnerie Bazougeaise, savonnière.

Les Ateliers Chauvière-Coquin ouvriront leur galerie d’exposition

– Marine Chauvière-Coquin, céramiste,

– Rolland Chauvière-Coquin, dominotier,

– Anne Chauvière, bijoutière,

– Mouche métal, forge et métallerie d’art.

Samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Adresse 1 place du Monument à Bazouges-la-Pérouse

L’atelier JALLU Ebénistes ouvrira ses portes visite guidée de l’atelier, présentation de leurs créations, démonstration de la marqueterie de paille, découverte du travail du parchemin, de la corne, du gypse, du bois, de la paille, du mica mais aussi celui du vernisseur.

Les visites se feront par groupe de 15 personnes maximum, sur réservation.

Samedi à 10h30, 13h30 et 16h00,

Dimanche à 10 h30, 13h30 et 15h30.

Adresse ZA de la Vallée, 4 rue des Ebénistes à Bazouges-la-Pérouse

MEMENTO TEMPORI, Céramiste, atelier spécialisé depuis 2005 en reproduction de pièces archéologiques et décoratives en terre cuite, vous fera découvrir toutes les étapes de fabrication de leurs reproductions en terre cuite.

Visites par groupe de 15 personnes maximum sur réservation.

Samedi et dimanche à 10h00, 11h00, 15h00 et 16h00.

Adresse ZA de la Vallée, 4 rue de la Carrière à Bazouges-la-Pérouse.

Compagnie Machtiern, fabriquant de décors de spectacles & compagnie de théâtre de rue.

Machtiern est une compagnie de théâtre de rue née il y a plus de trente ans. Ils créent des spectacles et des installations de rue, détournant des imaginaires populaires, laissant la place à l’incongru et au rêve ! Ils font toutes leurs créations de A à Z de l’écriture, en passant par la mise en scène, la construction des décors et des machines au sein de l’atelier (serrurerie, menuiserie, mécanique…), jusqu’à la comédie. Leurs créations sont représentées à l’échelle nationale et internationales.

Visite par groupe de 15 personnes maximum sur réservation.

Samedi à 10h30, 13h30 et 16h00,

Dimanche à 10h30, 13h30 et 15h30.

Adresse ZA de la Vallée, 5 rue des Ebénistes à Bazouges-la-Pérouse.

Pour les trois lieux de visites, réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme Gratuit

Entrée libre à la salle polyvalente de l’EHPAD Villecartier et à la Galerie d’exposition Chauvière-Coquin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne info@tourisme-marchesdebretagne.com

